Lehdissä olevalla mainonnalla on hyvät ja huonot puolensa. Hämeenkyrön sanomat ottaa kantaa siihen, millaista mainontaa sanomalehti ja digilehti sisältävät. Mainonnan hyvinä puolina mainittakoon se, että paikalliset ja kohdennetut mainokset auttavat lukijaa löytämään tarjoukset omalta paikkakunnaltaan. Tällä tavalla se tukee myös paikallisten yritysten toimintaa. Usein paikalliset asiat kiinnostavat lukijaa siinä määrin, että lehdistä tulee luettua myös mainokset.

Hämeenkyrön sanomat on selvittänyt, mitä huonoja puolia mainonnalla on. Mainonta on tehokkaampaa, mikäli se ei häiritse, eikä ärsytä lukijaa. Monen lukijan mielestä uutiset on mukavampi lukea ilman räikeitä mainoksia. Varsinkin digilehtien mainokset koetaan usein ärsyttäviksi, mikäli niissä ei edes mainosteta paikallisia yrityksiä. Nettimainontaa pyritään kehittämään lukijoiden palautteen kautta.